WebCatalog
Several Minds

Several Minds

app.severalminds.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Several Minds в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Принимайте более эффективные решения о найме с помощью оценки мышления. Посредством оценки мышления на основе искусственного интеллекта мы даем возможность ориентированным на ценность компаниям создавать эффективные и успешные команды из людей, которые соответствуют видению и культуре компании.

Веб-сайт: severalminds.ai

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