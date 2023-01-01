Several Minds
app.severalminds.ai
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Several Minds в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: severalminds.ai
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Several Minds, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Pymetrics
pymetrics.com
Adversus
app.adversus.io
Criteria
hireselect.criteriacorp.com
MyFeelBack
room.myfeelback.com
Claap
app.claap.io
flowpoint.ai
dashboard.flowpoint.ai
Shortlyster Candidate
candidate.shortlyster.com
Shortlyster Employer
app.shortlyster.com
Productify.ai
app.productify.ai
TIKR Buddy
tikrbuddy.com
HireVue
app.hirevue.com
Lattice
lattice.com