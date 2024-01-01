BuildUX — это первая в своем роде комплексная SaaS-платформа, которая позволяет UX-руководителям, архитекторам, исследователям, дизайнерам и лицам, принимающим решения по продуктам, совместно создавать лучшие и быстрые UX-стратегии. С помощью нашего первого интуитивно понятного инструмента Persona Mapper мы даем возможность UX-командам создавать, представлять и сравнивать до 10 персонажей пользователей в одном представлении, согласовывать продуктовые команды вокруг персонажей, извлекать информацию посредством сравнительного анализа различных персонажей для принятия обоснованных решений по продукту. приоритизация функций и дизайн.

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Веб-сайт: buildux.com

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