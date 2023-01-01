Confetti’s mission is to disrupt the event planning industry, streamlining the process for both event organizers and vendors by providing a quality experience and excellent customer service. ✨ We want our experiences to make life memorable and empower organizations to build stronger teams and better corporate culture.

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