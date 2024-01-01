AXOMO — это решение для управления сувенирами, разработанное для предложения вознаграждений, которые производят неизгладимое впечатление. Исследования показывают, что 52% фирменного снаряжения передаривается или выбрасывается в течение 30 дней — ваши люди (и планета) заслуживают лучшего. Наша платформа фирменных магазинов создана для улучшения инициатив в области устойчивого развития и повышения интереса, предоставляя людям возможность выбирать фирменное снаряжение, которое им нравится. Воплотите в жизнь свою идеальную стратегию корпоративных подарков с помощью автоматического повторяющегося кредита в магазине, бюджетов для отслеживания расходов для различных групп или мест, подробных данных о вовлеченности пользователей и многого другого. Мы предлагаем уникальные преимущества, включая производство по требованию, оптовую экономию и складирование, гарантию качества продукции, команду обслуживания клиентов на месте и процесс адаптации перед запуском. Поскольку будущее корпоративных подарков смещается в сторону приоритета удаленной дистрибуции и предоставления сотрудникам вознаграждений выше среднего, мы всегда готовы воплотить в жизнь стратегии корпоративных подарков наших клиентов.

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Веб-сайт: axomo.com

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