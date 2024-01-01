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AXOMO

AXOMO

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Веб-сайт: axomo.com

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AXOMO — это решение для управления сувенирами, разработанное для предложения вознаграждений, которые производят неизгладимое впечатление. Исследования показывают, что 52% фирменного снаряжения передаривается или выбрасывается в течение 30 дней — ваши люди (и планета) заслуживают лучшего. Наша платформа фирменных магазинов создана для улучшения инициатив в области устойчивого развития и повышения интереса, предоставляя людям возможность выбирать фирменное снаряжение, которое им нравится. Воплотите в жизнь свою идеальную стратегию корпоративных подарков с помощью автоматического повторяющегося кредита в магазине, бюджетов для отслеживания расходов для различных групп или мест, подробных данных о вовлеченности пользователей и многого другого. Мы предлагаем уникальные преимущества, включая производство по требованию, оптовую экономию и складирование, гарантию качества продукции, команду обслуживания клиентов на месте и процесс адаптации перед запуском. Поскольку будущее корпоративных подарков смещается в сторону приоритета удаленной дистрибуции и предоставления сотрудникам вознаграждений выше среднего, мы всегда готовы воплотить в жизнь стратегии корпоративных подарков наших клиентов.

Категории:

Business
Программное обеспечение для управления рекламной продукцией

Веб-сайт: axomo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AXOMO, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

PFL

PFL

pfl.com

Kotis Design

Kotis Design

kotisdesign.com

&Open

&Open

andopen.co

SWAG.EU

SWAG.EU

swag.eu

Swageazy

Swageazy

swageazy.com

commonsku

commonsku

commonsku.com

Swag Hut

Swag Hut

swaghut.com

Museema

Museema

museema.com

CorporateGift.com

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Ideogram

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IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

factoHR

factoHR

factohr.com

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

SWAG.EU

SWAG.EU

swag.eu

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