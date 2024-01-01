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ByteHouse

ByteHouse

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Веб-сайт: bytehouse.cloud

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ByteHouse, разработанная ByteDance, предоставляет продукты и решения для хранения данных как для облачного, так и для локального развертывания с преимуществами в скорости, масштабируемости, стоимости, низких затратах на обслуживание и т. д.

Веб-сайт: bytehouse.cloud

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