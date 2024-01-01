Arcserve

Arcserve

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Веб-сайт: arcserve.com

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Arcserve предоставляет исключительные решения для защиты бесценных цифровых активов организаций, нуждающихся в полномасштабной комплексной защите данных и защите от программ-вымогателей. Компания Arcserve, основанная в 1983 году, является самым опытным в мире поставщиком решений для обеспечения непрерывности бизнеса, которые защищают ИТ-инфраструктуры нескольких поколений с помощью приложений и систем в любом месте, локально и в облаке. Организации в более чем 150 странах мира полагаются на высокоэффективные интегрированные технологии и опыт Arcserve, чтобы исключить риск потери данных и длительного простоя, одновременно снижая стоимость и сложность резервного копирования и восстановления данных до 50 процентов. Штаб-квартира Arcserve находится в Миннеаполисе, штат Миннесота, а офисы расположены по всему миру.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: arcserve.com

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