Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Универсальная SaaS-защита для критически важных SaaS-приложений. Заблаговременно защитите свои данные SaaS от рисков теневых ИТ, программ-вымогателей, утечки и потери данных, а также несоблюдения требований.

Веб-сайт: spin.ai

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