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PFL

PFL

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Веб-сайт: pfl.com

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В PFL мы специализируемся на создании прямой почтовой рассылки на основе данных, которая доставляет аутентичные моменты и способствует росту организаций. Обладая проверенным опытом успеха некоторых крупнейших брендов в мире, мы привносим в мир прямой почтовой рассылки масштабность, персонализацию и предсказуемость, которые вы ожидаете от цифрового маркетинга. Наш подход «единого окна» упрощает процесс реализации, управляя всем: от стратегии и производства до доставки и измерения. Мы используем цифровую тактику в сочетании с запоминающимися контактами прямой почтовой рассылки, от открыток и писем до трехмерных почтовых рассылок с логотипами, чтобы повысить вовлеченность и добиться результатов. Мы используем возможности ваших данных для персонализации кампаний любого масштаба, от сотен до миллионов, гарантируя, что ваши клиенты получат актуальные и персонализированные сообщения. Кроме того, наша платформа интегрируется с вашей CRM/MAP, что позволяет вам легко измерять эффективность прямой почтовой рассылки и рентабельность инвестиций. Позвольте нам помочь вам заставить ваших клиентов улыбнуться с помощью прямой почтовой рассылки, которая будет привлекательной, персонализированной и измеримой.

Веб-сайт: pfl.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PFL, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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