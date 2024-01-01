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InvitePeople

InvitePeople

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Веб-сайт: invitepeople.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Обладая более чем десятилетним опытом, InvitePeople предлагает универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями мирового класса, адаптированное для различных отраслей. Будь то внутренние встречи, крупные конференции или мероприятия, посвященные бренду, набор функций InvitePeople обеспечивает бесперебойное, эффективное и запоминающееся мероприятие. Благодаря профессиональному обслуживанию наших специалистов по организации мероприятий в Северных странах и DACH мы гарантируем, что ваше видение воплотится в жизнь безупречно.

Категории:

Entertainment
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: invitepeople.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением InvitePeople, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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