Альтернативы - InvitePeople
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
ON24
on24.com
Лучшая платформа цифрового опыта для создания и проведения профессиональных, насыщенных данными и полностью фирменных аудио- и видеовебинаров в реальном времени с использованием ON24 Webcast Elite.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.
BrightTALK
brighttalk.com
Открывайте для себя и учитесь вместе с лучшими профессионалами мира
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.
Liveform
livestorm.co
Livestorm предоставляет простое программное обеспечение для видеосвязи для бизнеса. Проводите вебинары в прямом эфире, в предварительной записи или в автоматическом режиме, с легкостью создавайте онлайн-встречи и присоединяйтесь к ним.
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
HeySummit
heysummit.com
Создавайте красивые виртуальные мероприятия, конференции, курсы и многое другое, чтобы взаимодействовать со своей аудиторией и расширять свое сообщество с помощью маркетинга на основе событий.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...
Remo
remo.co
Воплотите в жизнь подлинные онлайн-опыты с помощью Remo. ✓ Мероприятия всех типов ✓ Интерактивный контент ✓ Спонсорские баннеры ✓ Увеличение вашей вовлеченности в 4 раза.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...
Eventify
eventify.io
Универсальная технология для проведения мероприятий Eventify максимизирует экономию, привлекает спонсоров и экспонентов, а также повышает вовлеченность посетителей, налаживание связей и удовлетворенность!
Swapcard
swapcard.com
Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.
Balloon
balloon.app
Платформа, поддерживаемая исследованиями, которая раскрывает идеи и отзывы, устраняя групповое мышление и усиливая голоса. Сократите время встреч на 70%.
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.
Watchity
watchity.com
Watchity — это наиболее полная корпоративная видеоплатформа для создания профессионально выглядящего аудиовизуального контента и онлайн-мероприятий с отличным визуальным и интерактивным опытом, который поможет вам выделиться среди остальных, максимально увеличить вовлеченность аудитории и улучшить р...
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk — это инновационная платформа группового чата для онлайн-бизнеса. Это позволяет онлайн-издателям создавать сообщество и свободно взаимодействовать на своей территории, ведя одно и то же общение на своем веб-сайте, странице Facebook и мобильном сайте.
Lenos
lenos.com
Lenos — это полноценная гибридная платформа для взаимодействия с событиями, позволяющая создавать, вовлекать и измерять влияние и атрибуцию в режиме реального времени.
KingConf
web.kingconf.com
ВИРТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ПО ЗАПРОСУ! Мы предлагаем современную платформу виртуальных мероприятий, которая облегчает обучение участников и предлагает им общаться друг с другом и участвовать удаленно. Благодаря нашим ВИРТУАЛЬНЫМ ВЫСТАВКАМ спонсоры мероприятия получат возможность создать свой собственный ст...
expertshare
expertshare.live
Ваша платформа для виртуальных мероприятий expertshare — это веб-платформа для конференций и совместной работы для виртуальных мероприятий. Expertshare был разработан профессионалами швейцарской event-индустрии, которые объединили свой опыт, технические навыки и острое понимание того, что нужно клие...
EventsMo
eventsmo.com
EventsMo поможет создать незабываемые впечатления от мероприятий. От начала до конца. Мы предлагаем комплексное решение для личных, виртуальных и гибридных мероприятий любого размера. Наша платформа управления мероприятиями улучшает качество вашего мероприятия, повышает вовлеченность, объединяет уча...
EventLive
eventlive.pro
EventLive — это универсальное приложение для потокового вещания и платформа для мероприятий. Оно позволяет пользователям выходить в эфир со своих смартфонов или профессионального оборудования и приглашать гостей присоединиться с любого устройства. Это работает в любой стране. Ограничений на количест...
Connect My Event
connectmyevent.com
Полностью настраиваемая платформа для проведения виртуальных и гибридных мероприятий. Каким бы ни было ваше мероприятие, независимо от того, велика или мала ваша аудитория, организуйте его по-своему и организуйте его без проблем. Конференции, живые выступления, презентации, выставки, выставки, прямы...
Bettercast
bettercast.com.au
Bettercast предоставляет эффективный и приятный способ управления вашими творческими проектами. Эта интуитивно понятная платформа управления событиями и потоковой передачи упрощает настройку и проведение мероприятий для менеджеров мероприятий, площадок, AV-персонала и, самое главное, для ваших посет...
StreamCart
streamcart.com
StreamCart — это универсальная коммуникационная платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает вам управлять вебинарами, видеоконференциями, виртуальными мероприятиями, регистрацией событий на месте, интерактивным взаимодействием и многим другим.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet — это инновационная SaaS-платформа для проведения личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Платформа позволяет организаторам проводить выставки и конференции с эффективной окупаемостью инвестиций, поддерживая интерес аудитории с помощью простых в использовании веб-инструментов и при...
BoothCentral
boothcentral.com
Проводите увлекательные мероприятия — личные, гибридные или виртуальные. BoothCentral — это универсальная платформа для управления мероприятиями и хостинга с простыми в использовании и мощными инструментами, призванными помочь вашему мероприятию добиться успеха! Наше решение для виртуальных мероприя...
Meetaway
meetaway.com
Meetaway — это виртуальная платформа для мероприятий, которая позволяет организаторам мероприятий легко и просто объединять свою аудиторию, создавать сети и строить значимые отношения. Meetaway помогает вашим посетителям познакомиться с людьми, с которыми они хотят встретиться. При настройке меропри...
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
Мы делаем сложное простым. Deal Room — это ваша простая универсальная платформа для управления событиями для личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Просто организуйте. Просто настройте. Просто сеть. -Лучший сетевой опыт с комплексными функциями -Встроенные функции и интеграции -Виртуальные, ги...
Deal Room Events Participant
dealroomevents.com
Мы делаем сложное простым. Deal Room — это ваша простая универсальная платформа для управления событиями для личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Просто организуйте. Просто настройте. Просто сеть. -Лучший сетевой опыт с комплексными функциями -Встроенные функции и интеграции -Виртуальные, ги...
Virbela
virbela.com
Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим гл...
Dryfta
dryfta.com
Слишком много инструментов, слишком много хаоса? Получите Dryfta, универсальную платформу для мероприятий, которую организаторы мероприятий используют для сбора предложений и переговоров, продажи билетов онлайн, создания интерактивного расписания программ, проведения виртуальных встреч и повышения в...
streamGo
streamgo.events
Мы хотим быть другими. Мы запустили StreamGo, чтобы сделать онлайн-мероприятия лучше. Лучше для брендов и лучше для посетителей. Долгое время онлайн-мероприятия означали, что докладчикам приходилось тратить больше времени на изучение систем, чем на изучение их контента. Посетителям придется загрузит...
Prosple
prosple.com
Prosple’s помогает более чем 4 миллионам студентов и недавних выпускников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы работаем с более чем 180 командами по вопросам карьеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы предоставить их студентам тысячи местных и международных возможностей и помочь предоставить вы...
Haia
haia.live
Ты прав. Есть несколько отличных решений для видеоконференций на мероприятиях — подумайте о Haia. Самой большой проблемой онлайн- и гибридных мероприятий является вовлеченность посетителей, что приводит к ухудшению пользовательского опыта: им трудно ориентироваться и участвовать в мероприятии. Ни од...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim — это инновационная виртуальная платформа для проведения мероприятий с интерактивными функциями, которые помогут вам проводить увлекательные мероприятия. Благодаря настраиваемым виртуальным 3D-стендам, живому чату и видео, а также подробным отчетам о взаимодействии с посетителями, ExpoSim ид...
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...
Talentspace
talentspace.io
Talentspace — это виртуальная и гибридная платформа для мероприятий по подбору персонала. Благодаря ориентированному на пользователя и ориентированному на видео дизайну Talentspace позволяет работодателям, центрам карьеры и советам по трудовым ресурсам проводить захватывающие и запоминающиеся карьер...
myOnvent
myonvent.com
myOnvent — это комплексная и инновационная онлайн-платформа для проведения мероприятий и сообществ с обширным опытом проведения самых разных мероприятий онлайн или в качестве гибридного компонента с личными мероприятиями (академические конференции, выставки и ярмарки, виртуальные конференции и т. д....
Premier Virtual
premiervirtual.com
Платформа Premier Virtual позволяет организациям превратить процесс найма сотрудников в единый виртуальный процесс. Наш универсальный пакет виртуального набора персонала даст вам возможность проводить онлайн-ярмарки вакансий и предложит круглосуточный доступ к соискателям, желающим связаться с вами....
Engagez
engagez.com
Engagez — одна из ведущих универсальных цифровых платформ взаимодействия для компаний, которым необходимо привлекать потенциальных клиентов, партнеров и сотрудников для участия в маркетинговых, продажных, обучающих и образовательных бизнес-программах. Одна платформа для всех ваших захватывающих собы...
Chati
chati.com
Гибкий, масштабируемый конструктор виртуальных мероприятий, который доступен, захватывает и заставит участников с нетерпением ждать следующего мероприятия. Обладая многолетним опытом проведения виртуальных мероприятий, Chati предоставляет все инструменты, необходимые для успешного проведения увлекат...
Social27
social27.com
Social27 поддерживает мероприятия, которые ускоряют продажи и создают сообщество. Проводите виртуальные, гибридные, личные мероприятия и веб-трансляции, которые будут интересными, безопасными и масштабируемыми по всему миру. Платформа виртуальных мероприятий Social27 предоставляет лучшие виртуальные...
CrowdComms
crowdcomms.com
Независимо от того, проводите ли вы личное или гибридное мероприятие, мы поможем вам создать гибкое и красиво оформленное приложение для мероприятий, которое понравится вашим посетителям. Веб-версия, нативная версия или обе — участники найдут к ней легкий доступ и простоту использования. Поговорите ...
EventAct
eventact.com
Eventact — это SaaS-сервис для управления событиями. Eventact позволяет организаторам мероприятий создавать виртуальные, гибридные и личные мероприятия и управлять ими. Eventact включает в себя все необходимое для управления вашими событиями. Модули включают в себя регистрацию, размещение, хостинг в...
Evenium
corp.evenium.com
Evenium предлагает интуитивно понятную технологию, позволяющую легко управлять своими мероприятиями, одновременно предоставляя посетителям более качественный и увлекательный опыт. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя при этом данные и аналитичес...
Eventee
eventee.co
Благодаря интуитивно понятному и красивому интерфейсу мобильного и веб-приложения наши клиенты могут охватить более 70 % пользователей на одно мероприятие. Функции Eventee позволяют вам эффективно управлять мероприятием, повышать вовлеченность посетителей и улучшать общее впечатление от мероприятия....
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...
Brella
brella.io
Brella — ведущая платформа для проведения личных, гибридных и виртуальных мероприятий. Ведущие мировые конференции и выставки доверяют Brella обеспечение своих мероприятий актуальным контентом, качественным нетворкингом и инновационными возможностями получения дохода. Тщательные аналитические отчеты...
Tikkl
tikkl.com
Наслаждайтесь захватывающим опытом событий со всего мира, лично или виртуально. ИЛИ проведите собственное незабываемое мероприятие с помощью нашего мощного решения «Сделай сам», которое повысит посещаемость и доход. Теперь с ИИ.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker предоставляет организациям B2B одно из наиболее полных комплексных программ для управления событиями (EMS) и команду экспертов, занимающихся масштабированием взаимодействия. Наша платформа предоставляет участникам возможность общаться и взаимодействовать разными способами не только до, во...
Cadence
eventcadence.com
Cadence — это универсальная платформа для планирования, проведения и проведения мероприятий вашей мечты лично или виртуально. Благодаря потрясающим изображениям, индивидуальным цветам и уникальным логотипам ваш фирменный стиль станет продолжением нашей платформы. Будь то виртуальная конференция комп...
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — это решение для управления конференциями для исследователей и организаторов мероприятий. С Fourwaves вы можете легко управлять любым научным мероприятием, от виртуальных стендовых сессий до глобальных конференций. Некоторые функции включают в себя: - Конструктор веб-сайтов мероприятий - ...
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — это простая в использовании платформа для виртуальных и гибридных мероприятий, которая позволяет организаторам проводить мероприятия со своего веб-сайта за считанные минуты. Eventmix предоставляет вам все инструменты, необходимые для того, чтобы не только с легкостью проводить и монетизир...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI — это комплексное программное обеспечение нового поколения для управления мероприятиями на базе искусственного интеллекта и CRM для участников. Он предлагает приложения для мероприятий, веб-сайт, регистрацию, опросы в реальном времени, опросы, живые карты, приложения для нескольких мероприят...