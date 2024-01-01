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Альтернативы - InvitePeople

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!

Whova

Whova

whova.com

Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий

ON24

ON24

on24.com

Лучшая платформа цифрового опыта для создания и проведения профессиональных, насыщенных данными и полностью фирменных аудио- и видеовебинаров в реальном времени с использованием ON24 Webcast Elite.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Открывайте для себя и учитесь вместе с лучшими профессионалами мира

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.

Liveform

Liveform

livestorm.co

Livestorm предоставляет простое программное обеспечение для видеосвязи для бизнеса. Проводите вебинары в прямом эфире, в предварительной записи или в автоматическом режиме, с легкостью создавайте онлайн-встречи и присоединяйтесь к ним.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Создавайте красивые виртуальные мероприятия, конференции, курсы и многое другое, чтобы взаимодействовать со своей аудиторией и расширять свое сообщество с помощью маркетинга на основе событий.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...

Remo

Remo

remo.co

Воплотите в жизнь подлинные онлайн-опыты с помощью Remo. ✓ Мероприятия всех типов ✓ Интерактивный контент ✓ Спонсорские баннеры ✓ Увеличение вашей вовлеченности в 4 раза.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...

Eventify

Eventify

eventify.io

Универсальная технология для проведения мероприятий Eventify максимизирует экономию, привлекает спонсоров и экспонентов, а также повышает вовлеченность посетителей, налаживание связей и удовлетворенность!

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.

Balloon

Balloon

balloon.app

Платформа, поддерживаемая исследованиями, которая раскрывает идеи и отзывы, устраняя групповое мышление и усиливая голоса. Сократите время встреч на 70%.

EventX

EventX

eventx.io

«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.

Watchity

Watchity

watchity.com

Watchity — это наиболее полная корпоративная видеоплатформа для создания профессионально выглядящего аудиовизуального контента и онлайн-мероприятий с отличным визуальным и интерактивным опытом, который поможет вам выделиться среди остальных, максимально увеличить вовлеченность аудитории и улучшить р...

RumbleTalk

RumbleTalk

rumbletalk.com

Rumbletalk — это инновационная платформа группового чата для онлайн-бизнеса. Это позволяет онлайн-издателям создавать сообщество и свободно взаимодействовать на своей территории, ведя одно и то же общение на своем веб-сайте, странице Facebook и мобильном сайте.

Lenos

Lenos

lenos.com

Lenos — это полноценная гибридная платформа для взаимодействия с событиями, позволяющая создавать, вовлекать и измерять влияние и атрибуцию в режиме реального времени.

KingConf

KingConf

web.kingconf.com

ВИРТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ПО ЗАПРОСУ! Мы предлагаем современную платформу виртуальных мероприятий, которая облегчает обучение участников и предлагает им общаться друг с другом и участвовать удаленно. Благодаря нашим ВИРТУАЛЬНЫМ ВЫСТАВКАМ спонсоры мероприятия получат возможность создать свой собственный ст...

expertshare

expertshare

expertshare.live

Ваша платформа для виртуальных мероприятий expertshare — это веб-платформа для конференций и совместной работы для виртуальных мероприятий. Expertshare был разработан профессионалами швейцарской event-индустрии, которые объединили свой опыт, технические навыки и острое понимание того, что нужно клие...

EventsMo

EventsMo

eventsmo.com

EventsMo поможет создать незабываемые впечатления от мероприятий. От начала до конца. Мы предлагаем комплексное решение для личных, виртуальных и гибридных мероприятий любого размера. Наша платформа управления мероприятиями улучшает качество вашего мероприятия, повышает вовлеченность, объединяет уча...

EventLive

EventLive

eventlive.pro

EventLive — это универсальное приложение для потокового вещания и платформа для мероприятий. Оно позволяет пользователям выходить в эфир со своих смартфонов или профессионального оборудования и приглашать гостей присоединиться с любого устройства. Это работает в любой стране. Ограничений на количест...

Connect My Event

Connect My Event

connectmyevent.com

Полностью настраиваемая платформа для проведения виртуальных и гибридных мероприятий. Каким бы ни было ваше мероприятие, независимо от того, велика или мала ваша аудитория, организуйте его по-своему и организуйте его без проблем. Конференции, живые выступления, презентации, выставки, выставки, прямы...

Bettercast

Bettercast

bettercast.com.au

Bettercast предоставляет эффективный и приятный способ управления вашими творческими проектами. Эта интуитивно понятная платформа управления событиями и потоковой передачи упрощает настройку и проведение мероприятий для менеджеров мероприятий, площадок, AV-персонала и, самое главное, для ваших посет...

StreamCart

StreamCart

streamcart.com

StreamCart — это универсальная коммуникационная платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает вам управлять вебинарами, видеоконференциями, виртуальными мероприятиями, регистрацией событий на месте, интерактивным взаимодействием и многим другим.

Events Wallet

Events Wallet

eventswallet.com

EventsWallet — это инновационная SaaS-платформа для проведения личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Платформа позволяет организаторам проводить выставки и конференции с эффективной окупаемостью инвестиций, поддерживая интерес аудитории с помощью простых в использовании веб-инструментов и при...

BoothCentral

BoothCentral

boothcentral.com

Проводите увлекательные мероприятия — личные, гибридные или виртуальные. BoothCentral — это универсальная платформа для управления мероприятиями и хостинга с простыми в использовании и мощными инструментами, призванными помочь вашему мероприятию добиться успеха! Наше решение для виртуальных мероприя...

Meetaway

Meetaway

meetaway.com

Meetaway — это виртуальная платформа для мероприятий, которая позволяет организаторам мероприятий легко и просто объединять свою аудиторию, создавать сети и строить значимые отношения. Meetaway помогает вашим посетителям познакомиться с людьми, с которыми они хотят встретиться. При настройке меропри...

Deal Room Events Organizer

Deal Room Events Organizer

dealroomevents.com

Мы делаем сложное простым. Deal Room — это ваша простая универсальная платформа для управления событиями для личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Просто организуйте. Просто настройте. Просто сеть. -Лучший сетевой опыт с комплексными функциями -Встроенные функции и интеграции -Виртуальные, ги...

Deal Room Events Participant

Deal Room Events Participant

dealroomevents.com

Мы делаем сложное простым. Deal Room — это ваша простая универсальная платформа для управления событиями для личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Просто организуйте. Просто настройте. Просто сеть. -Лучший сетевой опыт с комплексными функциями -Встроенные функции и интеграции -Виртуальные, ги...

Virbela

Virbela

virbela.com

Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим гл...

Dryfta

Dryfta

dryfta.com

Слишком много инструментов, слишком много хаоса? Получите Dryfta, универсальную платформу для мероприятий, которую организаторы мероприятий используют для сбора предложений и переговоров, продажи билетов онлайн, создания интерактивного расписания программ, проведения виртуальных встреч и повышения в...

streamGo

streamGo

streamgo.events

Мы хотим быть другими. Мы запустили StreamGo, чтобы сделать онлайн-мероприятия лучше. Лучше для брендов и лучше для посетителей. Долгое время онлайн-мероприятия означали, что докладчикам приходилось тратить больше времени на изучение систем, чем на изучение их контента. Посетителям придется загрузит...

Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple’s помогает более чем 4 миллионам студентов и недавних выпускников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы работаем с более чем 180 командами по вопросам карьеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы предоставить их студентам тысячи местных и международных возможностей и помочь предоставить вы...

Haia

Haia

haia.live

Ты прав. Есть несколько отличных решений для видеоконференций на мероприятиях — подумайте о Haia. Самой большой проблемой онлайн- и гибридных мероприятий является вовлеченность посетителей, что приводит к ухудшению пользовательского опыта: им трудно ориентироваться и участвовать в мероприятии. Ни од...

ExpoSim

ExpoSim

exposim.io

ExpoSim — это инновационная виртуальная платформа для проведения мероприятий с интерактивными функциями, которые помогут вам проводить увлекательные мероприятия. Благодаря настраиваемым виртуальным 3D-стендам, живому чату и видео, а также подробным отчетам о взаимодействии с посетителями, ExpoSim ид...

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...

Talentspace

Talentspace

talentspace.io

Talentspace — это виртуальная и гибридная платформа для мероприятий по подбору персонала. Благодаря ориентированному на пользователя и ориентированному на видео дизайну Talentspace позволяет работодателям, центрам карьеры и советам по трудовым ресурсам проводить захватывающие и запоминающиеся карьер...

myOnvent

myOnvent

myonvent.com

myOnvent — это комплексная и инновационная онлайн-платформа для проведения мероприятий и сообществ с обширным опытом проведения самых разных мероприятий онлайн или в качестве гибридного компонента с личными мероприятиями (академические конференции, выставки и ярмарки, виртуальные конференции и т. д....

Premier Virtual

Premier Virtual

premiervirtual.com

Платформа Premier Virtual позволяет организациям превратить процесс найма сотрудников в единый виртуальный процесс. Наш универсальный пакет виртуального набора персонала даст вам возможность проводить онлайн-ярмарки вакансий и предложит круглосуточный доступ к соискателям, желающим связаться с вами....

Engagez

Engagez

engagez.com

Engagez — одна из ведущих универсальных цифровых платформ взаимодействия для компаний, которым необходимо привлекать потенциальных клиентов, партнеров и сотрудников для участия в маркетинговых, продажных, обучающих и образовательных бизнес-программах. Одна платформа для всех ваших захватывающих собы...

Chati

Chati

chati.com

Гибкий, масштабируемый конструктор виртуальных мероприятий, который доступен, захватывает и заставит участников с нетерпением ждать следующего мероприятия. Обладая многолетним опытом проведения виртуальных мероприятий, Chati предоставляет все инструменты, необходимые для успешного проведения увлекат...

Social27

Social27

social27.com

Social27 поддерживает мероприятия, которые ускоряют продажи и создают сообщество. Проводите виртуальные, гибридные, личные мероприятия и веб-трансляции, которые будут интересными, безопасными и масштабируемыми по всему миру. Платформа виртуальных мероприятий Social27 предоставляет лучшие виртуальные...

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

Независимо от того, проводите ли вы личное или гибридное мероприятие, мы поможем вам создать гибкое и красиво оформленное приложение для мероприятий, которое понравится вашим посетителям. Веб-версия, нативная версия или обе — участники найдут к ней легкий доступ и простоту использования. Поговорите ...

EventAct

EventAct

eventact.com

Eventact — это SaaS-сервис для управления событиями. Eventact позволяет организаторам мероприятий создавать виртуальные, гибридные и личные мероприятия и управлять ими. Eventact включает в себя все необходимое для управления вашими событиями. Модули включают в себя регистрацию, размещение, хостинг в...

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

Evenium предлагает интуитивно понятную технологию, позволяющую легко управлять своими мероприятиями, одновременно предоставляя посетителям более качественный и увлекательный опыт. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя при этом данные и аналитичес...

Eventee

Eventee

eventee.co

Благодаря интуитивно понятному и красивому интерфейсу мобильного и веб-приложения наши клиенты могут охватить более 70 % пользователей на одно мероприятие. Функции Eventee позволяют вам эффективно управлять мероприятием, повышать вовлеченность посетителей и улучшать общее впечатление от мероприятия....

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...

Brella

Brella

brella.io

Brella — ведущая платформа для проведения личных, гибридных и виртуальных мероприятий. Ведущие мировые конференции и выставки доверяют Brella обеспечение своих мероприятий актуальным контентом, качественным нетворкингом и инновационными возможностями получения дохода. Тщательные аналитические отчеты...

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

Наслаждайтесь захватывающим опытом событий со всего мира, лично или виртуально. ИЛИ проведите собственное незабываемое мероприятие с помощью нашего мощного решения «Сделай сам», которое повысит посещаемость и доход. Теперь с ИИ.

Eventmaker

Eventmaker

eventmaker.com

Eventmaker предоставляет организациям B2B одно из наиболее полных комплексных программ для управления событиями (EMS) и команду экспертов, занимающихся масштабированием взаимодействия. Наша платформа предоставляет участникам возможность общаться и взаимодействовать разными способами не только до, во...

Cadence

Cadence

eventcadence.com

Cadence — это универсальная платформа для планирования, проведения и проведения мероприятий вашей мечты лично или виртуально. Благодаря потрясающим изображениям, индивидуальным цветам и уникальным логотипам ваш фирменный стиль станет продолжением нашей платформы. Будь то виртуальная конференция комп...

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves — это решение для управления конференциями для исследователей и организаторов мероприятий. С Fourwaves вы можете легко управлять любым научным мероприятием, от виртуальных стендовых сессий до глобальных конференций. Некоторые функции включают в себя: - Конструктор веб-сайтов мероприятий - ...

Eventmix

Eventmix

eventmix.live

Eventmix — это простая в использовании платформа для виртуальных и гибридных мероприятий, которая позволяет организаторам проводить мероприятия со своего веб-сайта за считанные минуты. Eventmix предоставляет вам все инструменты, необходимые для того, чтобы не только с легкостью проводить и монетизир...

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

webMOBI — это комплексное программное обеспечение нового поколения для управления мероприятиями на базе искусственного интеллекта и CRM для участников. Он предлагает приложения для мероприятий, веб-сайт, регистрацию, опросы в реальном времени, опросы, живые карты, приложения для нескольких мероприят...

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