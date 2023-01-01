Ticketer is an all encompassing digital ticketing solution that employs web3 technology to provide a seamless experience in supporting large-scale events.

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Веб-сайт: ticketer.sg

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