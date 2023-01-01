Первая универсальная платформа в спортивной индустрии. Управляйте всем жизненным циклом событий на единой платформе для турниров, лиг, клубов, показательных выступлений, отборов и лагерей, сочетая многофункциональную платформу управления событиями, подключаемую к отелям, и специальную поддержку со стороны реальных людей.

Веб-сайт: eventconnect.io

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