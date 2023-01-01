GameChanger Classic

GameChanger предоставляет простые, но мощные бесплатные инструменты для ведения счета, расширенную статистику, обновления в реальном времени и решения для управления командой для спортивных команд. Мы рассчитываем статистику, создаем таблицу результатов и транслируем в прямом эфире игру за игрой и аудио для родителей и болельщиков.

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