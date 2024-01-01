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RepTrak

RepTrak

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: reptrak.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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RepTrak — это единственная программная платформа, которая обеспечивает 360-градусное представление о динамичной репутации вашего бренда (уникальной для вашей компании), предоставляя вашему CCO и руководителям коммуникаций важную информацию. Он предоставляет целостную универсальную информационную панель, которая позволяет руководителям измерять, отслеживать и управлять тем, как воспринимается ваша компания.

Категории:

Business
Другое программное обеспечение для связей с общественностью

Веб-сайт: reptrak.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RepTrak, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Rolli

Rolli

rolliapp.com

Press Kite

Press Kite

presskite.com

ClipSource

ClipSource

clipsource.com

Whitefriar

Whitefriar

whitefriar.com

Linkby

Linkby

linkby.com

PressKitHero

PressKitHero

presskithero.com

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

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Qwoted

qwoted.com

OnFrontiers

OnFrontiers

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