Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

RepTrak — это единственная программная платформа, которая обеспечивает 360-градусное представление о динамичной репутации вашего бренда (уникальной для вашей компании), предоставляя вашему CCO и руководителям коммуникаций важную информацию. Он предоставляет целостную универсальную информационную панель, которая позволяет руководителям измерять, отслеживать и управлять тем, как воспринимается ваша компания.

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Веб-сайт: reptrak.com

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