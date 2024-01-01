Медиацентр Clipsource — единственная платформа распространения PR, специально разработанная для упрощения обмена новостями и контентом для индустрии СМИ и развлечений. Это комплексное решение поможет вам обеспечить более широкое освещение ваших телепрограмм, фильмов и книг, упрощая распространение насыщенных новостей вместе с изображениями, видео, каталогами программ и изменениями в расписании среди всех ваших важных контактов и заинтересованных сторон. Несколько вариантов общего доступа С помощью Media Center вы получаете инструменты для создания и распространения всего вашего контента так, как вы хотите. Создавайте и распространяйте пресс-релизы, новости и другие мультимедийные материалы в своем личном медиацентре, по электронной почте, через API или через социальные каналы в рамках единого рабочего процесса. Управляйте всеми важными контактами. Мы упрощаем организацию, группировку и распространение защищенного контента среди всех ваших важных контактов и заинтересованных сторон. Управляйте заявками на доступ от журналистов и влиятельных лиц и будьте в курсе, если адреса электронной почты неактивны или не работают. Отслеживайте свои пиар-усилия. Вы хотите быть уверены, что нужные люди получают ваши электронные письма и участвуют в ваших усилиях. Статистика в реальном времени позволяет вам видеть загрузки файлов, процент открытий, статистику социальных сетей и коэффициенты вовлеченности.

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