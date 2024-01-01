WebCatalog

ClipSource

ClipSource

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: clipsource.com

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Медиацентр Clipsource — единственная платформа распространения PR, специально разработанная для упрощения обмена новостями и контентом для индустрии СМИ и развлечений. Это комплексное решение поможет вам обеспечить более широкое освещение ваших телепрограмм, фильмов и книг, упрощая распространение насыщенных новостей вместе с изображениями, видео, каталогами программ и изменениями в расписании среди всех ваших важных контактов и заинтересованных сторон. Несколько вариантов общего доступа С помощью Media Center вы получаете инструменты для создания и распространения всего вашего контента так, как вы хотите. Создавайте и распространяйте пресс-релизы, новости и другие мультимедийные материалы в своем личном медиацентре, по электронной почте, через API или через социальные каналы в рамках единого рабочего процесса. Управляйте всеми важными контактами. Мы упрощаем организацию, группировку и распространение защищенного контента среди всех ваших важных контактов и заинтересованных сторон. Управляйте заявками на доступ от журналистов и влиятельных лиц и будьте в курсе, если адреса электронной почты неактивны или не работают. Отслеживайте свои пиар-усилия. Вы хотите быть уверены, что нужные люди получают ваши электронные письма и участвуют в ваших усилиях. Статистика в реальном времени позволяет вам видеть загрузки файлов, процент открытий, статистику социальных сетей и коэффициенты вовлеченности.

Категории:

Business
Другое программное обеспечение для связей с общественностью

Веб-сайт: clipsource.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ClipSource, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Rolli

Rolli

rolliapp.com

RepTrak

RepTrak

reptrak.com

Press Kite

Press Kite

presskite.com

Whitefriar

Whitefriar

whitefriar.com

Linkby

Linkby

linkby.com

PressKitHero

PressKitHero

presskithero.com

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

Qwoted

Qwoted

qwoted.com

OnFrontiers

OnFrontiers

onfrontiers.com

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