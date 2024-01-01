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Ролли выпустил первую и единственную услугу Newsroom as a Service™, предоставляющую журналистам передовые инструменты для поиска проверенных экспертов и новостных событий.

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