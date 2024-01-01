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Альтернативы - Rolli

RepTrak

RepTrak

reptrak.com

RepTrak — это единственная программная платформа, которая обеспечивает 360-градусное представление о динамичной репутации вашего бренда (уникальной для вашей компании), предоставляя вашему CCO и руководителям коммуникаций важную информацию. Он предоставляет целостную универсальную информационную пан...

Press Kite

Press Kite

presskite.com

Создайте красивый пресс-кит и легко привлекайте прессу с помощью Press Kite.

ClipSource

ClipSource

clipsource.com

Медиацентр Clipsource — единственная платформа распространения PR, специально разработанная для упрощения обмена новостями и контентом для индустрии СМИ и развлечений. Это комплексное решение поможет вам обеспечить более широкое освещение ваших телепрограмм, фильмов и книг, упрощая распространение н...

Whitefriar

Whitefriar

whitefriar.com

Будьте представлены в публикациях первого уровня с одной информационной панели. Вы можете оптимизировать свои PR-усилия с помощью нашей интегрированной платформы, гарантируя, что ваши истории без труда попадут в ведущие средства массовой информации.

Linkby

Linkby

linkby.com

Улучшите новости о своем бренде и общайтесь с издателями премиум-класса с помощью наших решений по повышению эффективности, основанных на CPC и CPM. Сделайте свой бренд знаменитым с помощью пресс-релизов с оплатой за клик, рассылаемых самым премиальным издательским брендам мира.

PressKitHero

PressKitHero

presskithero.com

PressKitHero берет всю эту информацию и создает для вас размещенный пресс-кит, где журналисты могут найти все, что им нужно, чтобы написать о вас.

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

Screeners дает рецензентам то, о чем они просят: единственное, безопасное и простое место для предварительного просмотра предварительного контента. Специалисты по скринингу освобождают PR-команды для того, чтобы они могли делать то, что у них получается лучше всего – создавать ажиотаж и обеспечивать...

Qwoted

Qwoted

qwoted.com

Qwoted — это бесплатная платформа, которая помогает журналистам общаться и сотрудничать с профильными экспертами (и PR-специалистами, которые их представляют), когда они работают над материалом. В нашей частной сети журналисты могут задавать вопросы, просматривать несколько презентаций и отключать з...

OnFrontiers

OnFrontiers

onfrontiers.com

Автоматизация для экономики знаний | Получите доступ к специалистам по любой теме в течение нескольких часов. Поделитесь своим опытом, чтобы помочь другим на их пути вперед. Инвестируйте в свою экспертную сеть.

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