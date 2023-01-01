Black And Decker

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Официальный сайт BLACK+DECKER™. Посмотрите наши электроинструменты, садовые инструменты и многое другое. Найдите информацию о продуктах, где купить, новостях и обслуживании клиентов.

Веб-сайт: blackanddecker.com

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