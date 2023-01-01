HoYoLAB — это форум сообщества miHoYo, на котором представлена ​​официальная информация о наших играх, разнообразные фан-арты, полезные инструменты, эксклюзивные бонусы, анекдоты игроков и многое другое.

Веб-сайт: hoyolab.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением HoYoLAB, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.