WebCatalog

Press Kite

Press Kite

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: presskite.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Press Kite в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Создайте красивый пресс-кит и легко привлекайте прессу с помощью Press Kite.

Категории:

Business
Другое программное обеспечение для связей с общественностью

Веб-сайт: presskite.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Press Kite, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Rolli

Rolli

rolliapp.com

RepTrak

RepTrak

reptrak.com

ClipSource

ClipSource

clipsource.com

Whitefriar

Whitefriar

whitefriar.com

Linkby

Linkby

linkby.com

PressKitHero

PressKitHero

presskithero.com

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

Qwoted

Qwoted

qwoted.com

OnFrontiers

OnFrontiers

onfrontiers.com

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