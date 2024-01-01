Альтернативы - RepTrak
Rolli
rolliapp.com
Ролли выпустил первую и единственную услугу Newsroom as a Service™, предоставляющую журналистам передовые инструменты для поиска проверенных экспертов и новостных событий.
Press Kite
presskite.com
Создайте красивый пресс-кит и легко привлекайте прессу с помощью Press Kite.
ClipSource
clipsource.com
Медиацентр Clipsource — единственная платформа распространения PR, специально разработанная для упрощения обмена новостями и контентом для индустрии СМИ и развлечений. Это комплексное решение поможет вам обеспечить более широкое освещение ваших телепрограмм, фильмов и книг, упрощая распространение н...
Whitefriar
whitefriar.com
Будьте представлены в публикациях первого уровня с одной информационной панели. Вы можете оптимизировать свои PR-усилия с помощью нашей интегрированной платформы, гарантируя, что ваши истории без труда попадут в ведущие средства массовой информации.
Linkby
linkby.com
Улучшите новости о своем бренде и общайтесь с издателями премиум-класса с помощью наших решений по повышению эффективности, основанных на CPC и CPM. Сделайте свой бренд знаменитым с помощью пресс-релизов с оплатой за клик, рассылаемых самым премиальным издательским брендам мира.
PressKitHero
presskithero.com
PressKitHero берет всю эту информацию и создает для вас размещенный пресс-кит, где журналисты могут найти все, что им нужно, чтобы написать о вас.
Screeners.com
screeners.com
Screeners дает рецензентам то, о чем они просят: единственное, безопасное и простое место для предварительного просмотра предварительного контента. Специалисты по скринингу освобождают PR-команды для того, чтобы они могли делать то, что у них получается лучше всего – создавать ажиотаж и обеспечивать...
Qwoted
qwoted.com
Qwoted — это бесплатная платформа, которая помогает журналистам общаться и сотрудничать с профильными экспертами (и PR-специалистами, которые их представляют), когда они работают над материалом. В нашей частной сети журналисты могут задавать вопросы, просматривать несколько презентаций и отключать з...
OnFrontiers
onfrontiers.com
Автоматизация для экономики знаний | Получите доступ к специалистам по любой теме в течение нескольких часов. Поделитесь своим опытом, чтобы помочь другим на их пути вперед. Инвестируйте в свою экспертную сеть.