Petroka
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Petroka в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: petroka.app
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Petroka, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
TutorBird
tutorbird.com
Teach 'n Go
teachngo.com
Air Tutors
airtutors.org
iClassPro
iclasspro.com
Smart Church Solutions
smartchurchsolutions.com
Third Space Learning
thirdspacelearning.com
ClubCollect
clubcollect.com
Varsity Tutors
varsitytutors.com
Duet Partner
duetpartner.com
Progress Learning
progresslearning.com
Yup for Tutors
yup.com
Paraiba
paraiba.world