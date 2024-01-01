Rguroo

Rguroo

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Веб-сайт: rguroo.com

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Разработка Rguroo была мотивирована потребностью в программном обеспечении, которое могло бы помочь преподавателям в преподавании статистических концепций и сократить количество времени, которое студенты тратят на рутинные вычисления. В дизайне Ргуру особое внимание уделяется технологическим рекомендациям Отчета колледжа Американской статистической ассоциации по оценке и обучению в статистическом образовании (GAISE).
Категории:
Education
Другое аналитическое программное обеспечение

Веб-сайт: rguroo.com

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