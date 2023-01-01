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Веб-сайт: udemy.com

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Udemy, Inc. — американская платформа онлайн-обучения, предназначенная для взрослых и студентов-профессионалов. Он был основан в мае 2010 года Эреном Бали, Гаганом Бияни и Октаем Чагларом. По состоянию на январь 2020 года на платформе обучается более 35 миллионов студентов и 57 000 преподавателей, преподающих курсы на более чем 65 языках. На курсы было зачислено более 400 миллионов человек. Студенты и преподаватели приезжают из более чем 180 стран, и 2/3 студентов находятся за пределами США. Студенты посещают курсы в основном для улучшения профессиональных навыков. Некоторые курсы приносят баллы за техническую сертификацию. Udemy приложила особые усилия для привлечения корпоративных тренеров, желающих создать курсовые работы для сотрудников своей компании. По состоянию на 2020 год на сайте представлено более 130 000 курсов. Штаб-квартира Udemy расположена в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Денвере, Колорадо; Дублин, Айленд; Анкара, ТР; Сан-Паулу, Бразилия; и Гургаон, Индиана.

Веб-сайт: udemy.com

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