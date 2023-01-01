WebCatalog
Rate My Professors

Rate My Professors

ratemyprofessors.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Rate My Professors в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

«Оцените моих профессоров» — лучший источник информации для студентов колледжей, созданный студентами колледжей, который поможет им принять важные решения относительно своего образования.

Веб-сайт: ratemyprofessors.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Rate My Professors, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Fastweb

Fastweb

fastweb.com

Veda

Veda

ingrails.com

Health

Health

health.com

Section4

Section4

section4.com

ChroniFI

ChroniFI

chronifi.com

BNamericas

BNamericas

app.bnamericas.com

ON3

ON3

on3.com

ThreeFlow Brokers

ThreeFlow Brokers

broker.threeflow.com

ThreeFlow Carriers

ThreeFlow Carriers

carrier.threeflow.com

Criteria

Criteria

hireselect.criteriacorp.com

College Basketball Reference

College Basketball Reference

sports-reference.com

LifeAt

LifeAt

lifeat.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности