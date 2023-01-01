Google Family Link

Помогите обеспечить безопасность своей семьи в Интернете. С Family Link вы решаете, что лучше для вашей семьи. Простые в использовании инструменты позволяют понять, как ваш ребенок проводит время на своем устройстве, делиться местоположением, управлять настройками конфиденциальности и многое другое.

Веб-сайт: families.google

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