WebCatalog

Linkly

Linkly

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: linklyhq.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Linkly lets you make any link into a tracking link. Linkly makes link tracking and redirecting easy. Create simple, beautiful and branded with redirects, retargeting and more. You can add retargeting pixels, conversion tracking, custom domains, smart redirects by location or device, link rotation and create beautiful, visual reports. Linkly is integrated with Google Chrome, Google Sheets and Zapier.

Категории:

Business
Сокращатель URL-адресов

Веб-сайт: linklyhq.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Linkly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Bitly

Bitly

bitly.com

Beacons

Beacons

beacons.ai

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Pixel

Pixel

pxl.to

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

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zubbit.io

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Jelly URL

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PixelMe

pixelme.me

Replug

Replug

replug.io

SpreadSimple

SpreadSimple

spreadsimple.com

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

Closeby

Closeby

closeby.co

once.to

once.to

once.to

Short.io

Short.io

short.io

RetargetKit

RetargetKit

retargetkit.com

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