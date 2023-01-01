WebCatalog
Kualto

Kualto

kualto.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kualto в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Убедитесь, что ваши счета оплачены, чтобы вы могли сосредоточиться на остальном. Будьте организованы, отслеживая свои расходы, и планируйте заранее, прогнозируя движение денежных средств и баланс счета. Погасите свой долг. Используйте наш отчет о балансе, чтобы узнать, сколько времени вам понадобится на это, и выявить любые тревожные сигналы за несколько месяцев до того, как что-то станет проблемой. В то время как большинство приложений для составления бюджета фокусируются на ваших прошлых расходах, с Kualto вы можете сосредоточиться на своем будущем, прогнозируя начальный и конечный баланс каждую неделю. Вы можете позволить себе больше, чем думаете. Благодаря нашему подходу к прогнозированию вы можете увидеть, сколько вы можете потратить и когда! Увидьте последствия своих решений, прежде чем их принять. Поиграйте со сценариями «а что, если», чтобы сделать правильный выбор. Всегда знайте, что происходит. Используйте статусы транзакций, чтобы отслеживать, что еще предстоит и что уже оплачено. Платите вовремя. Получайте напоминания, чтобы вы знали, когда должны быть выставлены счета, избегали просроченных платежей и платили ответственно. Куалто подобен хрустальному шару, который сообщает вам, сколько денег у вас будет в любой момент времени, а не только в конце месяца. Доступ к вашей учетной записи Kualto можно получить через приложение или браузер. Не нужно ничего синхронизировать или создавать резервные копии. Доступ к вашим данным из любого места.

Веб-сайт: kualto.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kualto, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Mosaic

Mosaic

projects.mosaicapp.com

Crazy Egg

Crazy Egg

app.crazyegg.com

Motion

Motion

app.usemotion.com

Economize

Economize

app.economize.cloud

ClearCheckbook

ClearCheckbook

clearcheckbook.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Horsebills

Horsebills

app.horsebills.com

Attribution

Attribution

dashboard.attributionapp.com

My EE

My EE

id.ee.co.uk

StellarFi

StellarFi

app.stellarfi.com

Google Family Link

Google Family Link

familylink.google.com

Soundrop

Soundrop

app.soundrop.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности