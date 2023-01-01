Mathletics – это ресурс №1 в мире для электронного обучения математике, которым пользуются 4 миллиона учащихся в школах по всему миру.

Веб-сайт: mathletics.com

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