Траск помогает ставить цели, планировать задачи для их достижения, а также измерять их.

Веб-сайт: trask.life

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