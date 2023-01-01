AtlonPManager помогает вам достичь максимальной производительности, сохраняя при этом все организованным. Вы можете управлять сложными проектами, разбивая их на задачи и подзадачи, куда вы можете добавлять все необходимые детали, а также добавлять часы, прикреплять файлы, писать комментарии, просматривать историю задач, добавлять теги для их лучшей организации и многое другое.

Веб-сайт: atlonpmanager.ch

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