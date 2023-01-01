С Friyay все, что вам нужно, находится всего в 1 клике. У Friyay есть инструменты, с помощью которых можно организовать практически все: задачи, заметки, файлы, разговоры и данные. Инструменты адаптируются к потребностям каждой команды и члена команды в зависимости от роли, размера проекта и рабочего процесса, поскольку для разных работ требуются разные инструменты. Выбирайте нужные инструменты и добавляйте их по мере необходимости. Friyay объединяет все в одном приложении и одним щелчком мыши.

Веб-сайт: friyayapp.io

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