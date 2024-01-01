Callbridge

Callbridge

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Веб-сайт: callbridge.com

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СЛЕДУЮЩЕЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЗА ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧОЙ Сочетая самые современные интеллектуальные технологии с видео и аудио высокой четкости, Callbridge действует не как конференц-связь, а скорее как координатор дискуссии. Callbridge действует как ваш секретарь на вашей встрече, напоминая вашим гостям, делая заметки и публикуя резюме и материалы. Ваши встречи важны, Callbridge гарантирует, что вы относитесь к ним соответствующим образом.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: callbridge.com

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Альтернативы

Microsoft Teams

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Google Meet

Google Meet

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Skype

Skype

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Slack

Slack

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Zoho Cliq

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TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

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Element

Element

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