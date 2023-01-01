WebCatalog
Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Sendsteps в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

AI Presentation Maker: создавайте презентации в 10 раз быстрее Sendsteps.ai занимается написанием, дизайном и повествованием, и вам не остается ничего другого, как представить

Веб-сайт: sendsteps.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sendsteps, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Present AI

Present AI

present.yaara.ai

Powerpresent AI

Powerpresent AI

powerpresent.ai

Haiku Deck

Haiku Deck

haikudeck.com

Beautiful.ai

Beautiful.ai

beautiful.ai

Prezo

Prezo

prezo.ai

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

Conch

Conch

getconch.ai

EmailMagic.AI

EmailMagic.AI

emailmagic.ai

CreativAI

CreativAI

creativai.io

Movio

Movio

movio.la

Decktopus

Decktopus

decktopus.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности