Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Decktopus — это современная платформа для презентаций, которая поможет вам создавать более качественные презентации. Просто сосредоточьтесь на своем контенте, а Decktopus сделает все остальное.

Веб-сайт: decktopus.com

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