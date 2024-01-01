Memopal — это программное обеспечение для онлайн-резервного копирования, онлайн-хранения и синхронизации, которое в режиме реального времени архивирует ваши файлы на удаленный сервер. Неважно, сколько раз вы меняете компьютеры: вы всегда будете знать, где находятся ваши данные. Вы можете просматривать все свои файлы из любого места в Интернете или с мобильного телефона, подключенного к Интернету. Вы можете поделиться с друзьями и коллегами файлами, которые слишком велики для отправки по электронной почте.

Веб-сайт: memopal.com

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