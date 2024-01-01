CBackup — это безопасная служба облачного резервного копирования, которая позволяет автоматически создавать резервные копии файлов с неограниченного количества компьютеров в безопасных облаках, переносить и синхронизировать файлы с одного облачного диска на другой для резервного копирования, а также объединять несколько простаивающих облачных хранилищ для хранения резервных копий без каких-либо затрат.

Веб-сайт: cbackup.com

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