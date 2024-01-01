Livedrive

Livedrive

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Веб-сайт: www2.livedrive.com

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Livedrive — это отмеченное наградами решение для облачного хранения и онлайн-резервного копирования для предприятий, потребителей и реселлеров. Компания была основана в 2008 году Эндрю Майклом и превратилась в одну из ведущих мировых компаний по облачному хранению данных. Организация предоставляет услуги облачного хранения более чем 500 000 платежеспособных клиентов по всему миру и завоевала ряд наград технологической прессы, в том числе награду Computer Active Best Online Backup Buy It и золотую награду веб-пользователей. Livedrive предлагает поистине неограниченное онлайн-резервное копирование и облачное хранилище. Служба добавляет новый диск к вашему домашнему или офисному компьютеру, позволяя вам безопасно хранить данные в Интернете и получать доступ к файлам из любого места. Наш многофункциональный веб-портал предоставляет вам доступ к вашим файлам в пути, позволяя редактировать документы и фотографии Office или воспроизводить музыку и фильмы прямо из браузера. Livedrive также предоставляет бесплатное приложение для iPhone, Android и iOS, которое позволит вам получить доступ к вашим файлам из любого места и в любое время. Livedrive доступен для потребителей, бизнес-пользователей и реселлеров.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: www2.livedrive.com

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