Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

MyPCBackup — это полнофункциональное программное обеспечение для резервного копирования, предназначенное для предприятий и малого и среднего бизнеса. MyPCBackup предоставляет комплексные решения, разработанные для Windows. Эта онлайн-система резервного копирования предлагает журнал резервного копирования, шифрование, веб-доступ / восстановление, планирование резервного копирования, безопасное хранение данных в одном месте.

Веб-сайт: mypcbackup.com

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