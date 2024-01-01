GoodSync

GoodSync

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Веб-сайт: goodsync.com

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GoodSync — программа резервного копирования и синхронизации файлов. Он используется для синхронизации файлов между двумя каталогами, либо на одном компьютере, либо между компьютером и другим устройством хранения (например, другим компьютером, съемным диском, флэш-накопителем или смартфоном), либо между компьютером и удаленным компьютером или сервером. GoodSync позволяет сохранять одну и ту же версию файлов на нескольких компьютерных устройствах. Другими словами, когда два устройства синхронизированы, пользователь может быть уверен, что самая последняя версия файла доступна на обоих устройствах, независимо от того, где он был изменен в последний раз.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: goodsync.com

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