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RealVNC

RealVNC

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Веб-сайт: realvnc.com

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RealVNC — компания, предоставляющая программное обеспечение для удаленного доступа. Программное обеспечение состоит из серверного (VNC Server) и клиентского (VNC Viewer) приложения для протокола виртуальных сетевых вычислений (VNC) для удаленного управления экраном другого компьютера.

Веб-сайт: realvnc.com

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