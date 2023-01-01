Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

RealVNC — компания, предоставляющая программное обеспечение для удаленного доступа. Программное обеспечение состоит из серверного (VNC Server) и клиентского (VNC Viewer) приложения для протокола виртуальных сетевых вычислений (VNC) для удаленного управления экраном другого компьютера.

Веб-сайт: realvnc.com

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