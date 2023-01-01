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Pulseway

Pulseway

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Веб-сайт: pulseway.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Pulseway — это комплексное программное обеспечение для удаленного мониторинга и управления (RMM), обеспечивающее автоматизацию, установку исправлений, удаленное управление и обнаружение сети. Начните работу с бесплатным инструментом и обновляйте его по мере роста.

Веб-сайт: pulseway.com

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