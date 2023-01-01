Chrome Remote Desktop — это программный инструмент для удаленного рабочего стола, разработанный Google, который позволяет пользователю удаленно управлять другим компьютером с помощью собственного протокола, разработанного Google и неофициально называемого «Chromoting». Он передает события клавиатуры и мыши с одного компьютера на другой, передавая обновления графического экрана обратно в другом направлении по сети. Таким образом, эта функция состоит из серверного компонента для главного компьютера и клиентского компонента на компьютере, осуществляющем доступ к удаленному компьютеру.

Веб-сайт: google.com

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