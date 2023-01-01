wAnywhere — это программное обеспечение для удаленного мониторинга сотрудников и учета рабочего времени на базе искусственного интеллекта, обеспечивающее безопасность и повышение производительности. Получите бесплатную демо-версию и 15-дневную пробную версию, чтобы увидеть ее в действии.

Веб-сайт: wanywhere.com

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