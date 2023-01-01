WebCatalog

HiveDesk

HiveDesk

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: hivedesk.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для HiveDesk в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Программное обеспечение для удаленного учета рабочего времени сотрудников со скриншотами и мониторингом активности. Автоматически отслеживайте время, создавайте расписания, получайте отчеты о деятельности, отслеживайте задачи и стоимость проекта.

Веб-сайт: hivedesk.com

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