Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Программное обеспечение для удаленного учета рабочего времени сотрудников со скриншотами и мониторингом активности. Автоматически отслеживайте время, создавайте расписания, получайте отчеты о деятельности, отслеживайте задачи и стоимость проекта.

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