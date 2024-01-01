Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Сервис для удаленных сотрудников для отслеживания своего времени. Отчеты об отслеженном времени, а также проекты, заметки, снимки экрана, уровни активности, активные приложения и посещенные веб-сайты становятся доступными в Интернете для просмотра менеджерами.

Веб-сайт: scrin.io

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