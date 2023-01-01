Toggl Track (ранее Toggl) — это приложение для отслеживания времени, управляемое компанией Toggl OÜ со штаб-квартирой в Таллинне, Эстония, которое предлагает онлайн-услуги отслеживания времени и отчетности через свой веб-сайт, а также мобильные и настольные приложения. Toggl Track отслеживает блоки времени, которые могут быть помечены задачами, проектами и тегами. Время можно отслеживать с помощью кнопки «Пуск/Стоп», ввода вручную или перетаскивания и изменения размера блоков времени в представлении календаря. Благодаря расширению для браузера Toggl Track интегрирует учет времени с более чем 100 веб-сайтами.

Веб-сайт: toggl.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Toggl Track, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.