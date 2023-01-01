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Toggl Track

Toggl Track

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Веб-сайт: toggl.com

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Toggl Track (ранее Toggl) — это приложение для отслеживания времени, управляемое компанией Toggl OÜ со штаб-квартирой в Таллинне, Эстония, которое предлагает онлайн-услуги отслеживания времени и отчетности через свой веб-сайт, а также мобильные и настольные приложения. Toggl Track отслеживает блоки времени, которые могут быть помечены задачами, проектами и тегами. Время можно отслеживать с помощью кнопки «Пуск/Стоп», ввода вручную или перетаскивания и изменения размера блоков времени в представлении календаря. Благодаря расширению для браузера Toggl Track интегрирует учет времени с более чем 100 веб-сайтами.

Веб-сайт: toggl.com

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