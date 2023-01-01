Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Time Doctor — это SaaS-инструмент для мониторинга сотрудников, запущенный владельцами Staff.com в 2012 году. Он включает в себя функции регистрации нажатий клавиш, создания снимков экрана и отслеживания использования Интернета. Многофункциональное приложение для мониторинга сотрудников с возможностями CRM и White Label.

Веб-сайт: timedoctor.com

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