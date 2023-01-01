Функциональный учет рабочего времени для всех отраслей Kellokortti предлагает инновационные решения для мониторинга рабочего времени, интерпретации TES и планирования отпуска. Известен быстрой реализацией, простым пользовательским интерфейсом и функциональной службой поддержки!

Веб-сайт: kellokortti.fi

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