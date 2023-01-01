OfficeTimer — это 100% бесплатное программное обеспечение для отслеживания времени, а также бесплатное программное обеспечение для отслеживания затрат и доходов проекта. С помощью OfficeTimer вы можете управлять всеми своими проектами, задачами, расписаниями, затратами и расходами, счетами, посещаемостью, отпусками, напоминаниями и многим другим. Имеет приложения для Android и iOS.

Веб-сайт: officetimer.com

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